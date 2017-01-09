В ПФР рассказали, когда пенсионеры получат пять тысяч

Пенсионный фонд России (ПФР) сообщил, что единовременная выплата, компенсирующая ограниченную индексацию пенсий в 2016 году, будет доставлена первым российским пенсионерам 13 января 2017 года.

В ПФР уточнили, что все средства планируется доставить гражданам не позднее 28 января 2017 года.

«Почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пенсией за январь тем пенсионерам, у которых дата доставки пенсии на дом с 13-го числа и до дня окончания выплатного периода», — говорится в сообщении фонда.

Кроме того, отмечается, что пенсионерам, которые уже получили пенсию за январь 2017 года или получат ее до 12 января, единовременная выплата будет доставлена на дом отдельно в общие для всех сроки. Выплата будет производиться на основании документов, которые уже содержатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому подавать в ПФР какие-либо дополнительные заявления не нужно.

Единовременную выплату получат все категории получателей пенсий, постоянно проживающих на территории России, в том числе и военные пенсионеры.

Президент России Владимир Путин 22 ноября 2016 года подписал федеральный закон «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию» 5 тыс. руб. в январе 2017 года.