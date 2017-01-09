В Петербурге мужчина надругался над собутыльником, а потом сжег его

Еще в ноябре прошлого года при пожаре в бытовке на Лиговском проспекте погиб мужчина. Накануне выяснилось, что перед смертью над ним надругался собутыльник, а пожар устроил, чтобы замести следы. Подозреваемого задержали.

Напомним, 30 ноября на пустыре у дома 27 по Лиговскому проспекту загорелась бытовка. Внутри был молодой человек 1992 года рождения. Пожарные успели вытащить его из огня еще живого, но вскоре он умер.

Как стало известно "Фонтанке", смерть мужчины была не просто результатом несчастного случая. По информации правоохранительных органов, погибший, который работал сторожем, пригласил в тот день в бытовку своих приятелей. Во время застолья возник конфликт, и один из гостей жестоко избил потерпевшего, а потом надругался над ним. Затем злоумышленник поджег бытовку, и компания скрылась.

Оперативники полиции накануне задержали подозреваемого, сейчас он арестован. Это ранее осуждавшийся безработный молодой человек 1995 года рождения. Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.