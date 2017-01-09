Смольный отправил на уборку улиц 600 машин

600 единиц спецтехники сегодня работают на уборке улиц. Об этом сообщает Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга.

По информации чиновников, за 8 дней нового года выпало 9 см осадков. Это не слишком много, так что лаповые погрузчики снега в данный момент не используются. За время каникул главный упор был сделан на уборку мест массовых гуляний, в результате было вывезено 290 тонн мусора — почти в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года.

С начала года убрано 30 тысяч кубометров снега, а с начала зимнего сезона – около 1 млн 200 тыс. кубометров (столько же, сколько за весь сезон 2014 – 2015 годов).