Генподрядчик по строительству новой сцены МДТ требует от Минкультуры 590 млн рублей

«СтройСоюз СВ» подал в Арбитражный суд два иска к Северо-Западной дирекции Минкультуры на сумму 590 млн рублей. В конце декабря с компанией расторгли контракт на строительство новой сцены Малого драматического театра в Петербурге.

Иски на сумму 48 и 540 млн рублей были поданы 28 и 29 декабря, указано на сайте Арбитражного суда. Их рассмотрение пока не назначено.

Контракт на строительство театра на Звенигородской улице, 7, был заключен в декабре 2015-го. К июню 2018-го «СтройСоюз СВ» должен был возвести новое здание и реконструировать соседние казармы Семеновского полка. Стоимость работ составляла 2,5 млрд рублей.

Северо-Западная дирекция 19 декабря 2016 года направила «СтройСоюзу СВ» решение об одностороннем отказе от контракта. Компания сорвала сроки работ и не предоставила гарантию освоения аванса, говорится в документе. За год подрядчик освоил 150 млн рублей, еще 192 млн необходимо вернуть в бюджет, также следует из решения.

Ранее в учреждении заявляли, что намерены объявить конкурс на достройку МДТ в начале 2017 года. Между тем требования «СтройСоюза СВ» могут затянуть поиск нового генподрядчика. Так, например, дирекции потребовалось 2 года, чтобы по суду расторгнуть контракт с «Невисс-комплексом», экс-генподрядчиком по строительству второй очереди Российской национальной библиотеки у парка Победы. Теперь ее строит «Меандр». Сроки сдачи перенесены на конец 2017 года.