Шестнадцать человек арестованы после ограбления Ким Кардашьян

Шестнадцать человек задержаны в понедельник по подозрению в причастности к ограблению фотомодели Ким Кардашьян в октябре 2016 года в Париже, сообщает агентство AFP со ссылкой на источники в полиции.

Приехавшая на неделю моды в Париж Кардашьян была ограблена в ночь на 3 октября 2016 года, когда несколько мужчин в масках ворвались в номер фешенебельной гостиницы No Address Hotel. Угрожая фотомодели оружием, злоумышленники забрали два дорогостоящих мобильных телефона и драгоценности стоимостью около 10 миллионов евро.

Французским правоохранительным органам удалось выйти на след грабителей по их ДНК благодаря оставленным ими уликам.

Сообщается, что некоторые злоумышленники хорошо знакомы полиции, поскольку ранее уже привлекались к ответственности. По закону они могут быть задержаны на 96 часов без предъявления обвинений.

Отдельные СМИ высказывали предположение, что ограбление Кардашьян могло быть инсценировано.