Йоан Молло проходит медобследование в «Зените»

Французский полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло в настоящее время проходит медобследование в «Зените». Как подтвердил «Фонтанке» источник в самарском клубе, в случае успешного прохождения врачей трансфер состоится в самое ближайшее время.

27-летний Молло в этом сезоне отыграл за «Крылья» 12 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал голевые передачи. Добавим, что французский футболист в 2015 году отдал три голевых паса в матче с «Зенитом», внеся тем самым весомый вклад в сенсационную победу самарской команды (3:1).