Пропавшего 9-летнего Кирилла нашли у торгового центра в Приморском районе

9-летнего петербуржца, пропавшего 8 января, нашли у торгового центра в Приморском районе.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, заявление от родителей 9-летнего Кирилла поступило в отдел полиции 86 около часа ночи 9 января. Супруги сообщили полицейским, что около 14 часов 8 января их ребенок ушел гулять и не вернулся.

Полиция организовала поиск школьника. Как сообщал аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, к поискам подключились волонтеры.

Девятого января под утро ребенка нашли у одного из торгово-развлекательных центров Приморского района. Сейчас устанавливается, где мальчик провел все это время. По предварительной информации, противоправных действий в отношении него не совершалось.