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09.01.2017 12:46
4 Комментариев

Чемпион из зоны

Чемпионами становятся по-разному. Путь, который проделал петербургский боец смешанных единоборств Марат Балаев, лучше не повторять. Он отсидел в тюрьме 10 лет, начал карьеру в 38 и за два года завоевал чемпионский пояс. Как это получилось – в материале «Фонтанки».
Чемпион из зоны
Предоставлено организаторами турнира

Вечер 18 декабря, Санкт-Петербург, «СИБУР Арена». В самом разгаре турнир по смешанным единоборствам ACB 50. Ринг-анонсер объявляет бой за вакантное чемпионское звание в полулёгкой весовой категории. Претенденты — представитель грозненского клуба «Беркут» Юсуф Раисов (9-0) и петербургского «Борцовского клуба» Марат Балаев (6-0). Первому 21 год, второму — 40. Поединок изматывающий — 5 раундов по 5 минут. 10 из 10 экспертов сказали бы, что у более возрастного Балаева только один способ победить — закончить все в первом, максимум втором раунде, пока еще дышится свободно.

Предоставлено организаторами турнира

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Начинается бой, и Балаев проигрывает Раисову первый раунд. Кажется, исход поединка предрешен, но дальше 40-летний ветеран перехватывает инициативу. Раисов держится из последних сил. В пятом раунде 21-летний боец получает последний шанс: Балаев увлекся борьбой в партере и позволил Раисову обхватить себя ногами за шею, пережав сонную артерию, да еще и отдал ему на болевой прием левую руку. Такой прием в MMA называется «треугольник» за схожесть с геометрической фигурой. Взгляд Балаева мутнеет, его ведет из стороны в сторону. Однако он совершает невероятное усилие и поднимается на ноги, постепенно освобождаясь. Звучит финальный гонг, и спустя пару минут судьи единогласно отдают победу Балаеву. Весь зал стоит на ногах, тысячи зрителей скандируют имя нового чемпиона. Феноменальное достижение для того, кто начал карьеру в смешанных единоборствах только в 38 лет – после 10 лет за решеткой.

из личного архива

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Побег из Туркменистана

История Марата Балаева начинается в маленьком поселке Карамет-Нияз в Туркмении. Еще со времен СССР выбор у местных мальчишек небольшой. И, как и многие его земляки, Балаев начал заниматься вольной борьбой.

– Тюрьма неспособна закалить, – рассказывает Балаев корреспонденту «Фонтанки», сидя на крошечной кухонке в двухкомнатной квартире, где он с женой снимает комнату. – Я с детства пахал. Меня закалило осетинское воспитание. А еще училище олимпийского резерва. Это знаете, что такое? Это утром ключом по двери в семь часов утра стучат и кричат: «Подъем!» Встаешь, в 8 ты уже на тренировке, тудым-сюдым, и вечером — вторая тренировка. А если сборы, которые 3 – 4 раза в год проходили, в день по три тренировки. Ты ездишь по всему Союзу и борешься. Приезжаешь: 50 человек только в твоем весе — молдаване, грузины, якуты, казахи. И каждый хочет стать первым. Такая грызня была, такая пахота.

Последним, чего успел добиться в вольной борьбе Балаев, стала победа на первенстве СНГ. Тем временем, жить в Туркменистане становилось все невыносимее. Всем, кто не принадлежал к титульной нации, приходилось непросто. Балаев не выдержал и уехал в Ташкент. Вскоре у него умерла мать. Перед смертью она пожелала, чтобы сын вернулся на историческую родину — в Осетию. Балаев выполнил ее последнюю волю.

В Осетии пришлось тоже непросто. Если в Ташкенте был клуб «Лидер», за который он выступал, то на новом месте Балаев оказался никому не нужен. Никаких соревнований не проходило, а вариантов обычной работы было немного. Какое-то время он старался держаться от криминала подальше, хотя предложения поступали регулярно. В 1994 году настал момент, когда отказаться от одного из них он не смог.

Сникерсы и бриллианты

У Балаева только родился второй сын, первый с отравлением лежал в больнице. Наш герой считает, что ситуация была безвыходная. Быстро нашлись люди, которые научили его вскрывать замки. Так бывший победитель первенства СНГ по вольной борьбе стал квартирным вором.

– Через месяц у моей семьи было все — от сникерсов до бриллиантов, – застенчиво улыбается Балаев. – Мы заходили с сыном в магазин, и я говорил: «Выбирай, что хочешь». Ни жена, ни дети не знали, чем я на самом деле занимаюсь. Все думали, что я работаю на спиртзаводе. Сколько квартир вскрыл? Не расскажу. Достаточно. Я пытался, продолжая этим заниматься, тренироваться, поступить в институт, но жизнь была такая дерьмовая.

Избегать правосудия ему удавалось долго. Пойман Марат был случайно.

– Просто на улице остановили, а у меня там кое-что было с собой — отмычки. «Ваши документы», – спрашивают. И все, попал.

В 2004-м Балаеву дали четыре года, но вышел он на свободу только через 10 лет.

Враг №1

Определили его в Мурманск. Путь до него оказался непростым и очень долгим.

– Это произошло в СУСе — это такой барак строгого содержания, – продолжает сыпать тюремными терминами боец. – Там просто так получилось, что администрация забежала и устроила «ломку». Одного пацана выдернули во дворик и начали избивать. Представь себе, снег, холод и тебя бьют все работники лагеря. Мерзкая вещь. Парень скрючился. Я выбежал и кричу: «Что вы там делаете?! Прекратите этот беспредел!!». То се, короче. Они — на меня. Я их начал держать на психологическом уровне. Ну бить я никого не бил. Одного ногой просто дернул, он упал вообще как будто невзначай. Схватил я табуретку и начал жути гнать, один раз махнул, не попал, но они от одного вида разбежались, побросав все начальство. Я этого пацана поднял, и администрация ушла.

из личного архива

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На этом бы история и закончилось, однако кто-то из заключенных пожаловался на администрацию в комиссию по правам человека. Из Москвы приехало начальство, началось разбирательство. Все повесили на Балаева. Провели несколько показательных судов и осудили его по двум статьям «Дезорганизация» – 321-я вторая часть и 321-я третья часть. Первая дополнительно сулила от 2 до 5 лет, вторая — от 5 до 12. Тут Балаеву повезло, в чем он сам признается. Ему просто увеличили срок до 10 лет, хотя могли легко дать и больше.

Возвращение в спорт

Про дальнейшие годы в тюрьме Марат вспоминает все также с неохотой.

– В Мурманске тоже был очень жесткий лагерь. В 90-х там было добро на убой. Там просто забивали нафиг. К моему приезду стало чуть полегче. Администрация уже боялась, чтобы трупов не было, но избивали там нормально. Самый ништяк, когда на полу растягивали и отбивали все ляшки, чтобы все синие были. На лице вроде ничего, а ходить не можешь.

из личного архива

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О том, чем заняться на свободе, Марат стал задумываться после первых пяти лет отсидки. Рассказывает, что в некоторых тюрьмах были телевизоры. Как-то раз он наткнулся на трансляцию турнира по MMA «Битва под Москвой».

– Помню, посмотрел и подумал — блин, как заточено под вольную борьбу это все. А когда за полтора года до выхода с Владимира ехал, я уже в письме написал супруге, что буду именно этим заниматься. Конечно, до конца не был уверен в своих силах, все-таки 10 лет прошло. Но я понимал уже, что возвращаться обратно в тюрьму я не собираюсь. И что мне делать? В чем я разбираюсь? Я амбициозный человек, я не люблю ходить на завод по сменам, заниматься тем, где нет перспективы. А спорт дает профессиональный рост, ты можешь ставить себе цели и достигать их.

После освобождения Балаева встретила только девушка Надя, с которой у него завязались отношения по переписке, пока он сидел. Вместе они поехали в Петербург, где жила Надежда.

– Когда я освободился, я дал себе ровно месяц, чтобы отдохнуть от тюрьмы. Этот месяц я лежал на диване, думал, ел, пивко пил, лазил в компьютере, смотрел, где какие спортивные клубы есть. Думаю, мне же 37 лет, 37 лет, еклмн. Но весь срок я что-то придумывал, какие-то приемы. Я ведь спортсмен, у меня этот процесс никогда не заканчивался. Я фанатик до мозга костей, я прочитал кучу книг по джиу-джитсу, айкидо, прошел всю советскую школу подготовки по вольной борьбе. Не могло все это пропасть даром. К счастью, жизнь вовремя свела меня с Сергеем Никитиным.

«Где ты был раньше?»

Сергей Никитин — один из самых уважаемых в Петербурге тренеров по смешанным единоборствам. Он мастер спорта международного класса по боевому самбо, в 2004 году стал чемпионом Европы и вице-чемпионом мира, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. Как он сам рассказывает, к Балаеву сначала отнесся несерьезно. Да и трудно, согласитесь, серьезно отнестись к 37-летнему мужчине, который только что вышел из тюрьмы и говорит, что хочет стать чемпионом по MMA.

– В один момент я оказался у разбитого корыта, не знал куда податься, где тренироваться, – вспоминает о знакомстве с Никитиным Балаев. – И знакомый мой как раз тренировался у Серёги. Он мне позвонил, сказал — приходи. Я пришел и в первый же день встал в спарринг с чемпионом Петербурга по MMA, который на одну весовую категорию выше меня. Начинаем бороться, и я у него выигрываю. У всех шары по пять копеек. После первого же дня Серёга сказал: «Давай оставайся».

– Было это так, – вспоминает уже Никитин. – Приходит ко мне человек на вид лет 40 и говорит: «Я хотел бы тренироваться у вас и вообще я настроен серьезно — собираюсь стать чемпионом». Я на него посмотрел и спрашиваю: а где ты был раньше? «Последние 10 лет я сидел в тюрьме». Интересная, думаю, история. Я его поставил в спарринг с более молодым спортсменом, и он победил. Решил дать ему шанс. Через год он стал принимать участие в соревнованиях по грэпплингу и дошел до звания чемпиона Санкт-Петербурга. После этого мы перешли уже на небольшие региональные турниры MMA и там его победная серия продолжилась. Это позволило нам вести переговоры уже с более крупными лигами. Надо понимать, что начинающие спортсмены в таком возрасте никому не интересны. В ACB пошли нам навстречу и позволили Марату выступать в качестве спортсмена на замену.

Выступая в такой роли Балаеву приходилось всегда быть на пике формы, чтобы в любой момент быть готовым. Первые два турнира так и прошли для него — он узнавал имя своего соперника за пару недель и оба раза это были очень сильные бойцы. Но обоих он победил, заслужив место в основе.

Еще одна деталь. У Балаева нет паспорта, и из-за этого он не может купить билеты ни на самолет, ни на поезд. На все турниры, как далеко бы они ни проходили, ему до сих пор приходится ездить на машине.

Предоставлено организаторами турнира

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– Без Серёги у меня бы ничего не получилось, – рассказывает Марат. – Я говорю «Не получится», а он: «Как не получится? Получится!». Я говорю: «Как я доеду без документов на турнир в Грозный?». А он говорит: «Сядешь в машину и поедешь». «Но там же посты?». «А ты что, боишься?». Приехали, я выиграл. «Ну вот видишь, все нормально».

– Документы мне испортил еще в Осетии один тренер, – вспоминает Балаев. – Он уже правда умер. Меня решили отправить в молодежку, и он подделал мне год рождения, сделал на два года младше. Я еще на суде вытащил этот паспорт и отдал. Тменов (двукратный призер Олимпиады по дзюдо, – ред.) мне сейчас пытается помочь в этом вопросе.

Бой жизни

За первые свои бои в ACB Балаев получал по две тысячи долларов: тысячу за выход и тысячу за победу. Все эти деньги без остатка тратились на подготовку к следующему бою и проезд до него. За свою победную серию и зрелищный стиль Балаев в итоге получил право на титульный бой с Юсуфом Раисовым, который наконец должен был принести ему первые серьезные деньги. Этот поединок стал по-настоящему боем всей его жизни.

– Не знаю, что это было за состояние такое, – вспоминает Балаев самый критический момент для себя в том бою, когда Раисов обхватил ногами его шею в пятом раунде. – У меня подобное уже было однажды, когда я ударился головой об асфальт. Помните фильм Бондарчука-старшего, когда его герой в окопе сидит и его контузило? Вот такой момент именно и у меня был: все мутно и в ушах стоит гул. Даже не гул, а визг какой-то: «ннн...». Я ничего не слышал, одна муть перед глазами, и я начал тянуть. Ситуация-то была безвыходная, я понимал, что бой был уже мой. Я сразу представил Серёгу, который говорит мне: «Ты же почти выиграл! Почти пояс был у нас!». Но почти не считается. Жесткая тема короче. Я много об этом говорю, но было реально хреново. Слава Богу вытянул.

Эта победа принесла Балаеву 20 тысяч долларов — 10 за выход и еще 10 за победу. Плюс основатель ACB Майрбек Хасиев выделил ему специальный бонус за зрелищность.

– Когда поднялась вся это шумиха вокруг моего боя, что бой такой хороший, Хасиев мне еще решил машину подарить. Но потом мы с ним побеседовали, и он говорит: «Блин, я дарил машины людям и люди насмерть разбивались нафиг вообще. Давай я тебе просто миллион дам». И реально протянул мне миллион наличкой. «Сам купишь. Не хватит — позвонишь, я еще подкину». Мы пожали руки и попрощались.

Предоставлено организаторами турнира

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С этих денег Балаев теперь собирается купить квартиру в ипотеку и все-таки обзавестись собственной машиной. О своих двух сыновьях, оставшихся в Осетии, он тоже не забывает, впрочем, как и они про него.

– С детьми связь держу. Они боксом занимаются серьезно — один на Украине первым стал, второй еще что-то там выиграл. Вот благодаря победе собрал им посылку — купил перчатки, форму боксерскую, деньги отправил, все дела. Стараюсь мотивировать их своим примером. Они там сейчас тоже с ума посходили, присылают мне видео тренировок, тоже хотят чего-то добиться. Вот попросили им прислать фирменные майки ACB. Тоже отправил их. Сейчас наденут, будут ходить, гордиться. Благодаря Хасиеву у меня появилась возможность изменить немного как свою, так и их жизнь.

На вопрос, сколько лет он еще собирается драться, Балаев уходит от ответа.

– Пока не знаю, – говорит он. – поживем, увидим. Я сейчас вот просто сижу дома, смотрю на чемпионский пояс, который у меня лежит на полке и не верю, что добился этого после всего, через что мне пришлось пройти.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (4)
Elena_Leo
9 января 2017 г. 14:17
Молодец, силой духа выиграл. Удачи ему.
alexpv
9 января 2017 г. 14:02
Che: Да я не против этого мордобоя, просто если уж это считается спортом, то тогда пусть показывают бои гладиаторов по-настоящему до последней капли крови ну и параллельно порнуху. А то как-то не честно, тут матом не ругайся, обнаженное тело -табу, а мордобой с кровищей пожалуйста с утра до вечера по центральным каналам... Как то уж определитесь с нравственностью...))
Che
9 января 2017 г. 13:52
alexpv:
стать чемпионом в таком "виде спорта" может только бывший осужденный
Правильно ! Спорт — это только шахматы и спортивное ориентирование !
alexpv
9 января 2017 г. 13:45
Я вообще офигеваю, как дворовый жестокий махач стал видом спорта, разрешенный к показу в то время, когда борцы за нравственность вынуждают замазывать кусочки открытой женской груди в телеэфире в старых советских фильмах. Посмотрите на фото, расквашенные носы, гематомы, кровища на лицах, опухшие заплывшие глаза — вполне понятно, что стать чемпионом в таком "виде спорта" может только бывший осужденный. Где господин Милонов? Страна двойных стандартов, то они все такие белые и пушистые матом запрещают ругаться, то откровенный зековский мордобой разрешают детям показывать и еще пропагандируют...
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SPORT ZONE
25.05.2016 10:21
В Петербурге появились спортивно-игровые площадки Sport Zone
Что может быть лучше, чем собраться компанией и организовать турнир по мини-футболу или хоккею на траве, сыграть партию в бадминтон или настольный теннис? Теперь это стало возможно в любую погоду в новых игровых центрах SPORT ZONE
Tele2
13.05.2016 16:18
Tele2 подготовила сеть к чемпионату мира по хоккею
Сеть Tele2 полностью готова к повышенным нагрузкам в связи с проведением чемпионата мира по хоккею. Техническая служба оператора провела расширение емкости каналов связи в районах проведения массовых мероприятий, в том числе в СК «Юбилейный»
КЕЙ
26.04.2016 09:00
КЕЙ расширяет линейку спортивных гаджетов
В 2014 году ассортимент сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ пополнился новой товарной группой – спортивными гаджетами. За 1,5 года продаж «умные» браслеты или фитнес-трекеры перешли из категории новинок рынка в категорию востребованных покупателями товаров
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