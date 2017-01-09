Как выглядит мини-город на отдельно взятой улице?

Новые крупные жилые комплексы все чаще сравнивают с «городами в городе». Зеленый внутренний двор с оборудованными спортивными и детскими площадками, детсад и школа прямо во дворе, огороженная территория – все это является продающим преимуществом при выборе жилья.*

Что еще предлагают сегодня петербургские застройщики?

Один из новых крупных проектов сегодня реализуется в Невском районе, по соседству с метро «Пролетарская». На проспекте Александровской фермы компания «Северный город» (входит в Холдинг RBI) строит жилой комплекс Green City, первая очередь которого уже готова.

Одна из «фишек» проекта – концептуальная архитектура всех зданий, включая три жилых корпуса, школу детский сад. Комплекс создан в рамках концепции комфортной визуальной среды, разработанной всемирно известным дизайн-агентством Lumiknows (оно занималось разработкой дизайн-стратегий для Samsung, Danfoss, Renault, Philips, московского метро).

Еще одна дополнительная опция, которая характерна скорее для домов бизнес-класса, нежели для сегмента «комфорт», – эксклюзивный дизайн холлов и ландшафтный дизайн внутреннего двора. Все цветовые решения – в единой гамме, поэтому в отделке и холлов, и фасадов превалируют одинаковые оттенки – золотистый и зеленый («цвет свежей травы»).

В такой же стилистике спроектированы детский сад и начальная школа. Садик на 110 детей уже возведен в рамках первой очереди строительства. Рядом с ним благоустраивается территория: здесь весной появятся игровые зоны с верандами и физкультурная площадка. Все для детей – это еще один повод для гордости будущих жителей дома. Начиная от натуральных материалов, из которых сделано оборудование на детских площадках, и заканчивая помещениями для колясок в каждом подъезде.

Охраняемая территория и система контроля доступа по электронным ключам – также одна из «фишек», заложенных в проект. Чтобы попасть на территорию, гости обращаются к консьержу, который связывается с жильцами. Внутренний двор защищен не только от непрошеных гостей, но и от припаркованных автомобилей – заехать сюда можно только не более чем на полчаса для погрузки-загрузки. Все авто паркуются либо со стороны улицы, либо в одном из трех шестиэтажных паркингов (первый из которых уже строится).

И еще один повод для гордости – социальная однородность жителей и самодостаточность жилого комплекса. Здесь, в Green City, можно будет не только жить, но учиться, отдыхать, заниматься спортом… А когда возникает необходимость куда-то выехать – совсем недалеко и КАД, и ветка метро. Жители смогут оценить удобство Green City уже весной, когда квартиры в жилом корпусе первой очереди будут переданы дольщикам.

*"На правах рекламы"