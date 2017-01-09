Бесплатный съезд: Дальнобойщики против платного проезда по ЗСД

09.01.2017 12:03

5 января активисты Объединения перевозчиков России перекрыли въезд на ЗСД. О борьбе за бесплатный проезд по скоростной магистрали, а также о задержании одного из активистов и отсутствии "семейного интереса" рассказали участники акции Андрей Бажутин и Александр Макаров.

Напомним, что 5 января Объединение перевозчиков России (ОПР) перекрыли семь из девяти полос пункта оплаты проезда на ЗСД в районе Благодатной улицы. На магистрали за несколько часов скопилось несколько сотен недовольных автомобилистов. Участник акции, один из сегодняшних гостей студии интернет-канала [Фонтанка.Офис] Александр Макаров был задержан.

По словам председателя ОПР Андрея Бажутина, никакого "семейного" интереса у него, как у организатора акции протеста, не было. "Мы против платного проезда по ЗСД. Лично я никогда не платил за него", – заявил активист в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис]:

Запись всего эфира смотрите на официальном канале "Фонтанки" на YouTube.

Аудиоподкаст эфира: