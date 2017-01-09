Бесплатный съезд: Дальнобойщики против платного проезда по ЗСД
Напомним, что 5 января Объединение перевозчиков России (ОПР) перекрыли семь из девяти полос пункта оплаты проезда на ЗСД в районе Благодатной улицы. На магистрали за несколько часов скопилось несколько сотен недовольных автомобилистов. Участник акции, один из сегодняшних гостей студии интернет-канала [Фонтанка.Офис] Александр Макаров был задержан.
По словам председателя ОПР Андрея Бажутина, никакого "семейного" интереса у него, как у организатора акции протеста, не было. "Мы против платного проезда по ЗСД. Лично я никогда не платил за него", – заявил активист в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис]:
Запись всего эфира смотрите на официальном канале "Фонтанки" на YouTube.
Аудиоподкаст эфира:
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