Сын Леха Валенсы найден мертвым
Один из четырех сыновей бывшего президента Польши Леха Валенсы найден мертвым в своей квартире в городе Гданьск. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Polish press agency (PAP).
Тело 43-летнего Пшемыслава Валенсы было обнаружено одним из родственников.
Как AP рассказали в полиции, на место были вызваны судмедэксперты, которые предварительно установили, что смерть была ненасильственной. Вскрытие запланировано на понедельник, 9 января.
В юности у Пшемыслава — третьего из восьми детей Леха Валенсы — были проблемы с алкоголем. В частности, его не раз ловили нетрезвым за рулем.
73-летний Лех Валенса занимал пост главы государства с 1990-го по 1995 год. Бывший электрик стал первым польским президентом, избранным на всеобщих демократических выборах. В 1983-м Валенса, боровшийся за права рабочих и основавший профсоюз «Солидарность», получил Нобелевскую премию мира.
Источник: "Лента.ру"