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09.01.2017 11:58

Сын Леха Валенсы найден мертвым

Один из четырех сыновей бывшего президента Польши Леха Валенсы найден мертвым в своей квартире в городе Гданьск. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Polish press agency (PAP).

Тело 43-летнего Пшемыслава Валенсы было обнаружено одним из родственников.

Как AP рассказали в полиции, на место были вызваны судмедэксперты, которые предварительно установили, что смерть была ненасильственной. Вскрытие запланировано на понедельник, 9 января.

В юности у Пшемыслава — третьего из восьми детей Леха Валенсы — были проблемы с алкоголем. В частности, его не раз ловили нетрезвым за рулем.

73-летний Лех Валенса занимал пост главы государства с 1990-го по 1995 год. Бывший электрик стал первым польским президентом, избранным на всеобщих демократических выборах. В 1983-м Валенса, боровшийся за права рабочих и основавший профсоюз «Солидарность», получил Нобелевскую премию мира.

Источник: "Лента.ру"


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