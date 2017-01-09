Жителя Петербурга будут судить за купленный на фальшивые деньги смартфон

Прокуратура Василеостровского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу о сбыте фальшивых денег. Следствие считает, что Кряучелюнас Робертас Дональдо расплатился за смартфон 49 тысячами фальшивых рублей.

Как 9 января сообщает горпрокуратура, следствие установило, что 10 пятитысячных купюр были распечатаны на струйном принтере. Однако владелец смартфона, продавший аппарат в мае 2016 года, подделку заметил не сразу. Покупатель был задержан полицией, после чего стал фигурантом уголовного дела по 186-й статье УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Дело направлено в Василеостровский районный суд.