Причиной фонтана на Седова стал пожарный гидрант

Причиной забивших на проезжей части на углу Большого Смоленского проспекта и улицы Седова фонтанов стал пожарный гидрант. Водоснабжение в округе не отключалось.

Как «Фонтанке» сообщили в Водоканале, течь дал гидрант на трубе диаметром 300 мм. На месте аварии проводятся ремонтные работы. В предприятии добавили, что на водоснабжение абонентов и ограничение дорожного движения авария не повлияла.

Напомним, коммунальная авария в Невском районе произошла 9 января в 10.30 утра.