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09.01.2017 11:40

Причиной фонтана на Седова стал пожарный гидрант

Причиной забивших на проезжей части на углу Большого Смоленского проспекта и улицы Седова фонтанов стал пожарный гидрант. Водоснабжение в округе не отключалось. 

Как «Фонтанке» сообщили в Водоканале, течь дал гидрант на трубе диаметром 300 мм. На месте аварии проводятся ремонтные работы. В предприятии добавили, что на водоснабжение абонентов и ограничение дорожного движения авария не повлияла. 

Напомним, коммунальная авария в Невском районе произошла 9 января в 10.30 утра.


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