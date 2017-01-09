Азаров назвал реальным создание правительства Украины в изгнании
Председатель Комитета спасения Украины экс-премьер страны Николай Азаров заявил о возможности создания правительства в изгнании после решения Дорогомиловского суда Москвы, признавшего события 2014 года в Киеве государственным переворотом, пишут «Известия».
Азаров, который инициировал разбирательства по поводу признания событий 2014 года на Украине госпереворотом, отметил, что решение Дорогомиловского суда Москвы позволяет обратиться с соответствующими исками в международные инстанции.
«Должны созреть обстоятельства и условия, чтобы появилось правительство в изгнании. Прежде всего эти условия должны созреть на самой Украине», — сказал он.
Бывший председатель правительства также назвал основные условия к запуску данного политического процесса.
«Когда правящая верхушка, которая незаконно захватила власть, практически не сможет осуществлять свои функции, а народ потребует альтернативной власти, тогда и появятся такие условия», — пояснил политик.
Ранее Дорогомиловский районный суд Москвы признал смену власти на Украине госпереворотом.
Источник: «Газета.Ru»