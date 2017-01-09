"Фонтанка" проверяет - как выжить на "Лыжной стреле"

Первая "Лыжная стрела" 2017 года стартовала в последний день затяжных послепраздничных выходных.

Билеты на специальную электричку для любителей лыжных прогулок можно было получить в районных администрациях – и все они были разобраны. Но, как оказалось, сесть в вагон утром 8 января решились далеко не все. Пока одни отсыпались перед выходом на работу, другие боялись мороза, а третьи просто ленились, "Фонтанка" проверила трассу, пробежала 10 км на лыжах и прошла испытание холодом. 8 января оказалось лучшим днём для "Лыжной стрелы", у которой обнаружился только один недостаток – ее слишком мало. А лишний билетик – на вес золота.