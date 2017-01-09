Трамп ответил на критику Мэрил Стрип

Избранный президент США Дональд Трамп ответил на высказывания актрисы Мэрил Стрип, которая на церемонии вручения премии «Золотой глобус» раскритиковала его. Он назвал ее «приверженкой Хиллари [Клинтон]», сообщает The New York Times.

Во время своего выступления Стрип вспомнила случай, когда Трамп спародировал репортера New York Times с инвалидностью Сержа Ковалески. По словам актрисы, это выступление ее «ошарашило» и «разбило ей сердце».

Дональд Трамп по телефону сообщил изданию, что «не удивлен», что был атакован «либеральными киношниками». При этом избранный президент отметил, что не видел выступление актрисы на премии.

Церемония вручения «Золотого глобуса» состоялась 8 января в отеле «Беверли Хилтон» в Лос-Анджелесе. Лидером по количеству наград стал мюзикл «Ла-Ла Ленд», победивший в семи номинациях. Лучшей драмой был признан фильм «Лунный свет».