В Петербурге насмерть замерз пожилой мужчина

В Кировском районе Петербурга медики не успели спасти замерзающего мужчину. Доставленный в больницу пенсионер умер от переохлаждения.

Как стало известно "Фонтанке" 9 января, накануне от холода умер пожилой мужчина. Замерзающего неизвестного мужчину, лет 65 на вид, обнаружили у 1-го дома по улице Маршала Казакова в районе 11 утра. Пожилого человека доставили в больницу, но спасти не успели. Медики диагностировали смерть от переохлаждения.

Тело отправили в морг. Личнось погибшего устанавливают.