Футбольный клуб «Зенит» вышел из отпуска. С сегодняшнего дня игроки основного состава начнут проходить медицинское обследование в ММЦ «СОГАЗ». 11 января они отправятся на первые зимние сборы в Дубай. Там у «Зенита» запланированы матчи с немецким «Айнтрахтом» (14 января), венгерским «Видеотоном» (16 января), китайским «Чанчунь Ятай» (18 января) и ташкентским «Локомотивом» (20 января).

Напомним, первую половину чемпионата России сине-бело-голубые завершили на втором месте с отставанием в 5 очков от лидирующего «Спартака».