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09.01.2017 10:56

Китай провел летные испытания самолета на водородных топливных элементах

Китайские ученые успешно провели первые летные испытания своего самолета на водородных топливных элементах. Об этом сообщили в китайской Академии наук, передает издание Sina.

Как рассказали ученые, самолет совершил свой тестовый полет в китайском городе Шэньян на высоте 320 м. Во время его полета не было зафиксировано выбросов вредных веществ в атмосферу.

Летательный аппарат оснащен водородным топливным элементом, вырабатывающим мощность в 20 кВт, которая питает бортовые системы самолета.

Самолет был создан учеными из китайской провинции Ляонин. За основу был взят электрический самолет RX1E. Во время взлета самолет питают топливные элементы и литиевые батареи. В полете самолет использует мощность питательных элементов, которые заряжают батарейки.

Во время полета было установлено, что система на водородных топливных элементах соответствует техническим стандартам и является безопасной для окружающей среды.

Как отмечает Sina, топливные элементы являются безопасными для окружающей среды, бесшумны в работе и не выделяют во время работы вредных веществ. Кроме того, они обладают долгим сроком эксплуатации.

Источник: РБК


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