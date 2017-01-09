Из-за аварии на Васенко без тепла остались более 300 домов

В Калининском районе Петербурга ночью прорвало трубу на улице Васенко, из-за чего 317 зданий останутся без отопления до завтрашнего утра.

Сегодня ночью был обнаружен дефект на трубопроводе диаметром 1000 мм у дома 12 по улице Васенко, сообщили "Фонтанке" в пресс-службе "Теплосетей Санкт-Петербурга". По информации компании, из-за аварии отопление осуществляется по пониженным параметрам в 317 зданиях. По данным "Теплосетей", пострадавших в результате аварии нет.

Ремонтные работы начали в 10:00, их планируется завершить завтра к 10 часам утра.