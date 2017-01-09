На Гражданском прорвало трубу с кипятком

На Гражданском проспекте рано утром прорвало трубопровод с горячей водой. Ремонт планируют закончить к вечеру.

Сегодня у дома 107, корпус 2, на Гражданском проспекте прорвало поздемный трубопровод диаметром 273 мм. Как сообщили "Фонтанке" в пресс-службе ГУП "ТЭК", сигнал об аварии поступил около 5 часов утра. На территории аварийного участка – 9 жилых домов и два детсада.

По данным ГУП "ТЭК", удалось сохранить отопление и горячее водоснабжение во всех этих зданиях. Ремонтные работы планируется закончить сегодня около 6 часов вечера.