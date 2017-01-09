В Кронштадте задержан подозреваемый в насилии над ребенком

В Кронштадтском районе Петербурга полиция задержала подозреваемого в насилии над 10-летней девочкой. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Как стало известно «Фонтанке» 9 января, отец потерпевшей девочки обратился в полицию накануне днем. Он сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что его дочь пострадала по вине его пятидесятилетнего знакомого. Со слов мужчины, насильник не единожды приходил в их квартиру на улице Рошаля в Кронштадте. Как уточняет Следственный комитет Петербурга, последний раз подозреваемый появился в гостях у десятилетнего ребенка 7 января.

После обращения отца девочки в полицию правоохранительные органы задержали описанного им мужчину. В участок подозреваемый был доставлен в пьяном виде, за что полицией на него был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ. Вслед за этим за подозреваемого взялся Следственный комитет и возбудил уголовное дело по 132-й статье УК РФ (насильственные действия сексуального характера).