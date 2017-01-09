Налетчик в синей куртке унес выручку из магазина «Рыбка» в Колпино

Продуктовый магазин «Рыбка» в Колпинском районе Петербурга остался без дневной выручки из-за налетчика в синей куртке с капюшоном.

Как стало известно «Фонтанке», 8 января в половине десятого вечера мужчина лет тридцати вбежал в помещение магазина «Рыбка» на улице Культуры в Колпино. Под прилавком он быстро обнаружил дневную выручку. Железный ящик даже не понадобилось вскрывать — он был не заперт. Забрав деньги, злоумышленник тут же сбежал. Через пять минут после его бегства продавец нажала тревожную кнопку. Женщина отметила, что вор был одет в синюю куртку с капюшоном.

Сумма ущерба устанавливается.