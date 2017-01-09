В Стамбуле отменено почти 400 авиарейсов из-за сильного снегопада

Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines сообщил 9 января об отмене 378 внутренних и международных рейсов в аэропортах Ататюрка и Сабиха Гёкчен в Стамбуле из-за сильного снегопада.

Снегопад в Стамбуле продолжается третий день, 7-го и 8-го числа в аэропортах города было отменено около 1100 рейсов.

Движение транспорта в мегаполисе сильно затруднено, гололед на дорогах стал причиной многочисленных аварий. Пролив Босфор закрыт для судоходства.