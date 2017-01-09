В Петербурге разыскивают 9-летнего мальчика

Полиция и волонтеры города разыскивают 9-летнего Кирилла, который пропал накануне в Приморском районе Петербурга. Ребенок ушел гулять около 14.00 восьмого января. Не дождавшись сына до позднего вечера, родители обратились за помощью в правоохранительные органы.

Как сообщили в аппарате детского уполномоченного Светланы Агапитовой, прежде мальчик никогда самовольно не покидал своих законных представителей.

Приметы ребенка: рост 134 см, глаза серые, короткие светлые волосы, под носом родимое пятно.

Был одет в светлую куртку, коричневые штаны, голубую шапку со снежинками, синие ботинки.

Фото мальчика и контакты полиции и волонтеров размещены на сайте детского уполномоченного.