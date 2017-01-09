Президент Сирии Башар Асад подтвердил готовность к переговорам в Астане по урегулированию в Сирии, отметив, что никаких ограничений со стороны Дамаска для диалога нет.

«Конечно, мы готовы, и мы объявили, что наша делегация для этой конференции готова ехать… когда будет установлено время конференции. Мы готовы вести переговоры по всем вопросам… Ограничений в переговорах нет», — заявил Асад в интервью французским журналистам, текст которого опубликовало агентство SANA.

По словам Асада, Дамаск допускает возможность обсуждения на этих переговорах вопроса о референдуме по конституции страны.

«Моя позиция (в качестве президента) связана с конституцией. Поэтому, если они захотят обсудить этот вопрос, они должны будут обсудить конституцию, конституция не принадлежит правительству, или президенту, или оппозиции. Она должна принадлежать сирийскому народу, поэтому для любой конституции нужен референдум. Это один из вопросов, который может быть обсужден на встрече (в Астане. — Прим. ред.)", — заявил Асад.