Телефонный террорист сорвал шопинг 750 петербуржцев

По звонку шутника-бомбиста полиция Петербурга вынуждена была прервать торгово-развлекательный вечер 750 человек. Взрывчатку в "Ульянке" не нашли, телефонного террориста тоже.

Как стало известно "Фонтанке", полвосьмого вечера 8 января оператор службы "112" приняла звонок с сотового телефона. Мужчина представился, и даже с отчеством, и доложил о своих планах: иду, говорит, в ТРК "Ульянка" на проспекте Ветеранов, 101, сумку с бомбой оставлять.

Через четверть часа в комплексе объявили эвакуацию, на улицу вывели 750 человек. Проверка магазинов заняла два часа, большинство посетителей не вернулись.

Номер сотового привел полицию к 61-летнему жителю Колпино. По крайней мере, телефон зарегистрирован на него. Патруль съездил по адресу регистрации мужчины и был встречен запертой дверью и гробовой тишиной по ту ее сторону.