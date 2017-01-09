Северный флот РФ запланировал несколько арктических походов на 2017 год

Северный флот России планирует выполнить ряд арктических походов кораблей в 2017 году, также будут проведены тактические учения с подразделениями на арктических островах, сообщил 9 января начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

«В 2017 году Северный флот планирует выполнить ряд арктических походов отрядов кораблей, а также провести различные тактические учения с привлечением подразделений, размещенных на арктических островах», — сказал он.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов отметил, что «приоритетным направлением деятельности объединенного стратегического командования Северного флота в 2017 году станет защита государственных интересов России в Арктике».

По его словам, «у Северного флота накоплен громадный опыт деятельности в Арктике — это и применение подводных сил в арктическом бассейне, и деятельность надводных сил по обеспечению безопасности в районах главной арктической транспортной магистрали России — Северного морского пути, а также в области проведения спасательных операций и обеспечения экологической безопасности в арктической зоне».

Серга отметил, что в арктической зоне также спланировано проведение учений спасательной направленности, а также по обеспечению безопасности прибрежных и островных территорий России. Он добавил, что «наряду с освоением Арктики Северный флот продолжит выполнять задачи по защите экономических и политических интересов РФ и в других районах Мирового океана, в том числе и в Средиземноморском бассейне».