Годовалый ребенок обварился в тазу на Решетникова

В Петербурге невнимательность родителей привела к тяжелым ожогам годовалого ребенка. Он обварился, сев в таз с горячей неразбавленной водой.

Как стало известно "Фонтанке", около полудня 8 января в квартиру на улице Решетникова в Московском районе Петербурга была вызвана специализированная бригада детской скорой помощи. Пострадавшим значился годовалый ребенок.

Медики забрала мальчика с обширными ожогами тела. По словам родителей, он, оставленный без присмотра, сел в таз с горячей водой.

У ребенка повреждены спина, живот, бедра, грудь – почти пятая часть тела.

Семья до вчерашнего инцидента на учете не состояла.