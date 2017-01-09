В ГУАП найден мёртвым заведующий лабораторией

Сотрудник Санкт-Петербургского госуниверситета авиационного приборостроения найден мертвым в здании вуза. СК начал проверку всех обстоятельств.

Как стало известно "Фонтанке", около семи вечера 8 января в ГУАП на Большой Морской улице, 67 охрана забеспокоилась о заведующем лабораторией с кафедры управления качеством. Он пришел утром на территорию вуза, но не вышел вечером за ее пределы.

При осмотре аудиторий 64-летний мужчина был найден мертвым. Рядом обнаружили веревку.

Тело направили на вскрытие.

Материалы забрал себе Следственный комитет.