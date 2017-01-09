Россиянам разрешат покидать страну сразу после оплаты долгов приставам

Судебных приставов обяжут выпускать должников заграницу сразу по факту оплаты долгов. С такой законодательной инициативой выступил сенатор Вадим Тюльпанов. Он подал соответствующие поправки к законопроекту правительства "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве", который уже рассмотрен в первом чтении Государственной думой 16 декабря 2016 года. Поправки принимаются в течение тридцати дней после этой даты.

Как отмечает пресс-служба сенатора, поправки Тюльпанова направлены на немедленное восстановление конституционного права должника свободно выезжать за пределы РФ после исполнения обязательств по исполнительному документу. Сенатор предлагает дополнить законопроект следующим пунктом: "В случае предоставления должником сведений об исполнении требований исполнительного документа аресты и ограничения, введённые ранее, снимаются незамедлительно".

Вадим Тюльпанов предлагает ввести действие своей поправки с 1 января 2018 года в связи с необходимостью разработки и принятия соответствующего комплекса нормативных правовых актов органов исполнительной власти. Сенатор убежден, что такой порядок должен действовать на всех погранпунктах России и для обеспечения этого процесса ведомствам необходимо время на подготовку.

– В случае, если поправки будут одобрены, на каждом российском погранпункте, включая аэропорты, железную дорогу, пункты пропуска автомобильного транспорта, пункты пропуска в морских портах, необходимо организовать офисы судебных приставов, где расплатившиеся должники имели бы возможность незамедлительно получить разрешение на выезд, предъявив бумажную или электронную квитанцию об оплате долга, например, через терминал, мобильный банк или сайт Федеральной службы судебных приставов, – отметил сенатор.

По его мнению, государству это позволило бы увеличить собираемость задолженностей, а должникам – избежать неприятных ситуаций, когда из-за невыплаченного налога или непогашенного штрафа может сорваться заграничный отпуск или командировка.

– В новогодние праздники Федеральная служба судебных приставов частично и довольно успешно опробировала такую систему, – добавил Тюльпанов. – Те должники, которые оплатили свои задолженности, но в компьютерной базе этот факт почему-то не был отражен, обрели возможность оперативно получить разрешение на выезд: для этого на круглосуточное дежурство во всех крупных пунктах пропуска, в том числе в международных аэропортах, заступили судебные приставы. Думаю, необходимо развить этот опыт и создать для него законодательную основу.