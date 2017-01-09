Очевидцы: В квартирном пожаре на Пирогова погибла женщина
Квартирный пожар тушили минувшей ночью в Адмиралтейском районе Петербурга.
Как сообщили в ГУ МЧС по городу, в 00:19 огнеборцев вызвали в переулок Пирогова, 15. В четырехэтажном жилом доме горела трехкомнатная квартира.
"Горела обстановка на площади 7 квадратных метров", – отметили в пресс-службе ведомства.
В 00:43 открытое горение ликвидировано.
"Сведения о пострадавших уточняются", – заявили в ГУ.
При этом очевидцы в социальных сетях пишут о погибшей женщине.
На месте работало 4 пожарных расчета.