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08.01.2017 21:17
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Сборная России разгромила Индию на футбольном Мемориале Гранаткина

Сборная России с игроками до 18 лет стартовала на футбольном Мемориале Гранаткина с разгромной победы над командой Индии. Матч, который проходил сегодня, 8 января, в петербургском СКК, завершился со счётом 8:0 в пользу российской команды. 

Голы забили: Глушков (5'), Денисов (11'), Глушенков (21', 31), Руденко (25), Цыпченко (47', 56'), Лацевич (90').

Отметим, что команда из Индии впервые участвует в мемориале Гранаткина. Кроме того, их сборная на год младше россиян. 

19-й Мемориал Гранаткина проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 21 января. В нем участвует всего 16 сборных, включая команды России и Санкт-Петербурга. 


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