В селе Рождествено при пожаре погибли два человека
Пожарно-спасательные подразделения Ленинградской области ликвидировали пожар в Гатчинском районе. На пепелище в селе Рождествено обнаружены два обгоревших трупа.
Пожарно-спасательные подразделения Ленинградской области ликвидировали пожар в Гатчинском районе. На пепелище в селе Рождествено обнаружены два обгоревших трупа.
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