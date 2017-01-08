Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл гонку «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл гонку преследования в итальянском Валь-ди-Фьемме и стал победителем многодневной гонки «Тур де Ски».



Устюгов выиграл воскресный пасьют на 9 километров с результатом 30 минут 27,7 секунды и занял итоговое первое место в общем зачете, одержав шесть побед в семи гонках «Тур де Ски». Вторым в гонке преследования и соответственно в общем зачете стал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, финишировавший со временем 31 минута 30,6 секунды. Третье место на «Тур де Ски» занял швейцарец Дарио Колонья, результат которого в гонке преследования — 31 минута 46,8 секунды.



После семи гонок результат Устюгова в общем зачете составил 3 часа 24 минуты 47,9 секунды, далее следуют Сундбю (+1 минута 2,9 секунды), Колонья (+1.19,1). Российский лыжник Александр Бессмертных (+5.14,1) стал 13-м, Андрей Ларьков (+8.02,3) — 22-й, Андрей Мельниченко (+10.01,1) — 27-й, Петр Седов (+10.14,8) — 29-й, Ермил Вокуев (+12.18,0) — 36-й.

Справка: Впервые гонка «Тур де Ски» была проведена в 2007 году. Соревнование является частью Кубка мира и состоит из восьми этапов. В общей сложности женщины преодолевают 60 километров, мужчины — 102 километра.