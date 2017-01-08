Помощник Трампа допускает, что новая администрация ответит России на кибератаки
Будущий руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс (Reince Priebus), ближайший помощник избранного президента США Дональда Трампа, не исключил, что новая администрация Соединенных Штатов примет некие меры в отношении России в связи с приписываемыми ей кибератаками. Об этом он заявил в интервью телекомпании Fox News, вышедшем в эфир 8 января.
По словам Прибэса, Трамп принял к сведению информацию, полученную на состоявшемся 6 января в Нью-Йорке брифинге руководители американской разведки.
«Он собирается дать указание разведывательному сообществу представить рекомендации. Какими бы они ни были, пройдет обсуждение. Возможно, будут приняты меры», — сообщил помощник Трампа. При этом он отметил, что «нет ничего плохого в том, чтобы иметь хорошие отношения с Россией и другими странами».
Источник: Лента.ру