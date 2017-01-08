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08.01.2017 20:30

В Орле горит торговый центр «Атолл». Эвакуированы 150 человек

В Орле 8 января около 19.00 произошел пожар в торговом центре «Атолл» на Октябрьской, сообщает агентство «РИА57».

Возгорание произошло на крыше, но позже огонь вышел в торговые помещения.

По оперативной информации МЧС, на место выехали 11 единиц техники. Здание обесточили.

В настоящее время проходит эвакуация людей из торгового центра, к месту пожара прибыли медики. Пока нет данных о пострадавших при пожаре.

При этом как передает РИА Новости, порядка 150 человек были эвакуированы из торгового центра из-за сильного задымления. Об этом агентству сообщил представитель Центрального регионального центра МЧС России.

По его словам, очаг задымления находится на третьем этаже торгового центра.

Источник: Газета.ру


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