Скончался экс-президент Ирана Хашеми Рафсанджани

Бывший президент Ирана Али Акбар Хашеми Рафсанджани скончался в больнице, куда был направлен после сердечного приступа, сообщает Fars.

Политик родился 25 августа 1934 года. Рафсанджани был спикером в парламенте страны, а после стал четвертым президентом Ирана, проработав на этой должности два срока — с 1989 по 1997 год.

Он возглавлял Совет целесообразности — совещательный орган при высшем руководителе Ирана, аятолле Али Хаменеи. Экс-президент умер на 83-м году жизни.