Член тверского отделения «Яблока» Алексей Доманов обнаружен мёртвым

Член бюро тверского регионального отделения «Яблока» Алексей Доманов обнаружен мертвым в ночь на 7 января, свои соболезнования в связи с трагедией выразили глава партии Эмилия Слабунова и глава псковского отделения Лев Шлосберг. По одной из версий, он покончил с собой.



«Могу только подтвердить факт самоубийства. На сайте опубликованы некрологи и соболезнования — от (председателя партии «Яблоко» Эмилии. — Ред.) Слабуновой и (главы псковского отделения партии Льв. — Ред.) Шлосберга», — сказал РИА Новости представитель пресс-службы партии Игорь Яковлев в воскресенье, отметив, что трагедия произошла в ночь на 7 января.



При этом в партии отрицают возможность криминала по данному инциденту. Проверку по факту случившегося проводит региональный СК, который сообщает, что Доманова обнаружили в квартире на­ улице Софьи ­Перовской в Тве­ри.

Для установки точной причины смерти назначена экспертиза. На месте происшествия работают специалисты.