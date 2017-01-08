Стали известны подробности теракта с грузовиком в Иерусалиме

Все данные указывают на то, что водитель грузовика, наехавшего 8 января на группу военных в Иерусалиме, был сторонником террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.



Грузовик наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме, неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив. В результате инцидента погибли четыре человека, еще 15 пострадали. Нападавшего удалось ликвидировать. Власти рассматривают произошедшее как теракт.



«Мы знаем личность нападавшего, по всем признакам он был сторонником ИГ», — заявил Нетаньяху, слова которого приводит агентство Рейтер.



Полиция заявила, что водитель грузовика был палестинцем из восточной части города. Израильские СМИ со ссылкой на палестинские источники сообщили, что нападавший ранее отбывал срок в одной из тюрем Восточного Иерусалима. Власти уже провели обыск в его доме.