По делу об импичменте президента Южной Кореи допросят топ-менеджеров Samsung

Следственные органы Южной Кореи допросят сотрудников Samsung по делу импичмента Пак Кын Хе, замешанной в коррупционном скандале, сообщает Bloomberg.

В частности, высшим функционерам Samsung будут заданы вопросы о том, насколько крупнейший национальный конгломерат пользовался незаконными преференциями со стороны высшей исполнительной власти.

В числе высших служащих компании будет опрошен президент компании Чанг Чунг-ки.

9 декабря парламент Южной Кореи одобрил законопроект об импичменте президента страны Пак Кын Хе. Теперь законность импичмента должен рассмотреть Конституционный суд Южной Кореи. На эту процедуру отводится до 180 дней.

Вокруг Пак Кын Хе разгорелся скандал после того, как южнокорейские СМИ обвинили ее в передаче управления страной подруге Чой Сун Силь, в том числе принятие решений по национальной обороне и безопасности. Чой Сун Силь, двум помощникам президента и ряду лиц были предъявлены обвинения, включая коррупцию.

Сама Пак Кын Хе избежала обвинений прокуратуры благодаря президентскому иммунитету и отвергает обвинения в коррупции.