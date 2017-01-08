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08.01.2017 17:52

Четырёх российских скелетонистов допустили до чемпионата Европы

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) сняла временное отстранение с четырех российских скелетонистов, сообщает официальный сайт организации.

IBSF в конце декабря объявила о временном отстранении четырех действующих российских скелетонистов в связи с расследованием Международного олимпийского комитета о допинге. Отстранены были Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова и Ольга Потылицына.

Таким образом, все они смогут выступить на чемпионате Европы, который пройдет в Винтерберге (Германия) 14–15 января.

Источник: Газета.ру


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