12 тысяч жителей Красногорска остались без отопления в 25-градусный мороз

Не менее 12 тысяч жителей подмосковного Красногорска остались без тепла из-за сбоя в работе котельной. Об этом в воскресенье, 8 января, «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ Московской области.

«Произошла утечка теплоносителя на котельной "КМЗ им. Зверева". Это частная котельная, она находится на балансе завода. Прекращена подача теплоснабжения 84 многоквартирных домов», — пояснили в ведомстве.

Там отметили, что отключение произошло в 10 утра, а восстановление работы котельной ожидается до конца дня. В связи со случившимся в Красногорске развернуты пункты обогрева и временного размещения. Температура воздуха в городе 8 января установилась на отметке минус 25 градусов.

Это уже второй сбой в работе котельной в Красногорске. Накануне, 7 января, там перестали функционировать два котла из трех, в результате чего около 12 тысяч человек перестали получать достаточный объем тепла.

В этот же день около 60 домов в подмосковном Королеве остались без отопления в результате коммунальной аварии. Как сообщила радиостанция «Говорит Москва», ситуация повторилась и 8 января.

6 января порядка 100 тысяч жителей подмосковных Люберец и Котельников лишились энергоснабжения из-за аварии на распределительной подстанции.