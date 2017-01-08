Полиция разбирается в конфликте со стрельбой в автосалоне на Хасанской

Два человека доставлены в отдел полиции после конфликта в автосалоне в Красногвардейском районе Петербурга.

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел днем 8 января в одном из автосалонов на Хасанской. Там случился конфликт между клиентом и сотрудником салона, в ходе которого один из участников применил травматическое оружие.

В ГУ МВД «Фонтанке» сообщили, что в отдел полиции № 13 доставлены оба участника инцидента. Сейчас проверяется информация о применении оружия, после чего случившемуся будет дана процессуальная оценка.