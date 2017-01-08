Замглавы ГУ МВД на транспорте РФ приехал в Петербург после смерти Сергея Кострыкина

Из Москвы в Петербург к вечеру 8 января приехал заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД РФ, генерал-майор полиции Александр Бревнов.

Высокий визит связан со скоропостижной смертью начальника окружной транспортной полиции Сергея Кострыкина.

Генерал-майор донес до руководства УТ МВД по СЗФО информацию о том, кто будет исполнять обязанности главы управления в Петербурге. Как и предполагала «Фонтанка», и. о. назначен заместитель начальника, полковник Дмитрий Курсанов.