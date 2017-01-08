В Пушкине задержали грабителя с молотком

Оперативники уголовного розыска Московского, Пушкинского районов и главка совместными усилиями задержали мужчину с молотком, который все новогодние каникулы терроризировал жителей южных районов Петербурга.



Как стало известно «Фонтанке», грабителя с молотком взяли с поличным 8 января около 12 часов на Железнодорожной улице, 50, в Пушкине. По предварительной информации, он успел напасть на женщину в парадной одного из домов. Преступник вошел в подъезд за жертвой. На обратном пути он был замечен сотрудниками уголовного розыска Пушкинского района, которые патрулировали город на служебном автомобиле. Один из полицейских при задержании получил скользящий удар молотком в голову.

Как писала «Фонтанка», с начала года преступник успел совершить ряд нападений в Московском и Пушкинском районах. В первом случае это было три эпизода в первые три дня нового года. 1 января на проспекте Космонавтов, затем 2 января на проспекте Гагарина и Авиационной улице, где пострадала 24-летняя студентка с Украины.

Оперативники ОУР Московского района и «разбойного» отдела ГУ МВД перекрыли территорию, дежуря в электричках, на железнодорожных станциях Проспект Славы и Купчино, в маршрутках с притяжением к «Звездной».

Преступник улизнул в Пушкин и продолжил совершать нападения. Удары молотком 5 января получили прогревавший автомашину водитель и медсестра, а 7-го – супруги, которым тоже досталось молотком по затылку.

После передислокации злоумышленника в Пушкин к группе оперативников присоединились и пригородные коллеги. Они фактически перекрыли пушкинские улицы в местах притяжения грабителя. И сегодня в полдень в их силки попался мужчина с молотком. У подозреваемого нашлась часть похищенного. По данным «Фонтанки», задержан 42-летний уроженец Новгородской области Иван Слепов. Он неоднократно судим за разбои.

Несколько эпизодов Слепова, возможно, будет расследовать Следственный комитет. Например, студентка с Авиационной по-прежнему не пришла в себя, и нападение может быть квалифицировано по статьям «Покушение на убийство» или «Умышленное причинение вреда здоровью». Не исключено, что все дела объединят в одно и передадут в СК.

Слепов от сотрудничества отказывается. Он подозревается в разбойном нападении на восьмерых прохожих.