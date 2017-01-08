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08.01.2017 16:43
24 Комментариев

В Пушкине задержали грабителя с молотком

Оперативники уголовного розыска Московского, Пушкинского районов и главка совместными усилиями задержали мужчину с молотком, который все новогодние каникулы терроризировал жителей южных районов Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», грабителя с молотком взяли с поличным 8 января около 12 часов на Железнодорожной улице, 50, в Пушкине. По предварительной информации, он успел напасть на женщину в парадной одного из домов. Преступник вошел в подъезд за жертвой. На обратном пути он был замечен сотрудниками уголовного розыска Пушкинского района, которые патрулировали город на служебном автомобиле. Один из полицейских при задержании получил скользящий удар молотком в голову.

Как писала «Фонтанка», с начала года преступник успел совершить ряд нападений в Московском и Пушкинском районах. В первом случае это было три эпизода в первые три дня нового года. 1 января на проспекте Космонавтов, затем 2 января на проспекте Гагарина и Авиационной улице, где пострадала 24-летняя студентка с Украины.

Оперативники ОУР Московского района и «разбойного» отдела ГУ МВД перекрыли территорию, дежуря в электричках, на железнодорожных станциях Проспект Славы и Купчино, в маршрутках с притяжением к «Звездной».

Преступник улизнул в Пушкин и продолжил совершать нападения. Удары молотком 5 января получили прогревавший автомашину водитель и медсестра, а 7-го – супруги, которым тоже досталось молотком по затылку.

После передислокации злоумышленника в Пушкин к группе оперативников присоединились и пригородные коллеги. Они фактически перекрыли пушкинские улицы в местах притяжения грабителя. И сегодня в полдень в их силки попался мужчина с молотком. У подозреваемого нашлась часть похищенного. По данным «Фонтанки», задержан 42-летний уроженец Новгородской области Иван Слепов. Он неоднократно судим за разбои.

Несколько эпизодов Слепова, возможно, будет расследовать Следственный комитет. Например, студентка с Авиационной по-прежнему не пришла в себя, и нападение может быть квалифицировано по статьям «Покушение на убийство» или «Умышленное причинение вреда здоровью». Не исключено, что все дела объединят в одно и передадут в СК.

Слепов от сотрудничества отказывается. Он подозревается в разбойном нападении на восьмерых прохожих.


© Фонтанка.Ру

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комментарии пользователей (24)
plussa
8 января 2017 г. 19:56
lesovik: Вопрос не толерантности.Справедливого возмездия.Труд не может быть наказанием,а родственники пострадавших-не все могут убивать или забрасывать камнями.Мне тоже нравится вариант уничтожения при задержании.А вдруг-ошибка?
nuga
8 января 2017 г. 19:33
Гадина мерзкая
oleg1982
8 января 2017 г. 19:27
iayaaz: винтик тоже можно переплавить в нормальный гвоздь.)
images32
у любой проблемы есть имя и фамилия.
Циник
8 января 2017 г. 19:02
Яната: Сейчас колотя по балде молотком или стреляя из автоматич. оружия можно меньше получить срока чем щелкая по клавишам в сети.
werius
8 января 2017 г. 18:54
Яната:
Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы
282, ч2:
лишением свободы на срок от трех до шести лет
Законы необходимо знать.
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