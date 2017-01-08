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Бизнес
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08.01.2017 15:58

Главе Apple снизили вознаграждение из-за плохих финансовых показателей

Глава Apple Тим Кук получил за 2016 год наименьшее вознаграждение в связи с тем, что компания впервые с 2009 года не достигла запланированных финансовых показателей, сообщает The Wall Street Journal.

Таким образом, ежегодный годовой доход Тима Кука сократился на 15% в 2016 году ($8,75 млн) по сравнению с 2015 годом ($10,3 млн).

Ранее сообщалось, что компания закончила 2016 год на 9% хуже по выручке, чем в 2015 году, что является первым таким случаем с 2001 года.

Источник: RNS


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