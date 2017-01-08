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08.01.2017 15:50

Скончался журналист Вадим Речкалов

Журналист Вадим Речкалов умер в возрасте 52 лет. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает «Коммерсант». Причины смерти не сообщаются.

В 1990 – 2000-х годах Речкалов работал в зонах конфликтов на Кавказе, считался одним из наиболее квалифицированных российских специалистов по горячим точкам.

В 2004 году журналист удостоился Премии имени Артема Боровика за материалы о терроризме. Тогда же он, в частности, освещал нападение отряда боевиков на Ингушетию, а также события в Беслане, где террористы захватили заложников в школе № 1. За репортажи во время военных действий в Южной Осетии он получил грамоту в 2008 году.

Речкалов в разное время работал в «Общей газете», «Известиях» и «Московском комсомольце».

Источник: Лента.ру


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