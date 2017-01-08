В результате теракта в Иерусалиме погибли четыре человека

Число погибших при наезде грузовика на людей в Иерусалиме возросло до четырех человек, сообщила 8 января служба скорой помощи Израиля на своей странице в микроблоге Twitter.



Ранее сообщалось о троих погибших и 15 пострадавших.



«Медики скорой помощи констатировали смерть четырех лиц 20 лет. 15 человек пострадали: один человек, получивший серьезные ранения, эвакуирован, четыре человека получили ранения средней тяжести, десять — легкие ранения.



Неизвестный на грузовике наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме, неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив. Нападавшего удалось ликвидировать. Власти рассматривают произошедшее как теракт.