Активист Дадин нашелся в Алтайском крае

Осужденный активист Ильдар Дадин прибыл на новое место отбывания наказания, и ему дали позвонить родственникам, чтобы сообщить о своем местонахождении. По данным СМИ, это ИК-5 в Алтайском крае.



Ранее правозащитник Лев Пономарев направил письмо ФСИН России, в котором просит сообщить о местонахождении осужденного Дадина. Как сообщал в декабре СПЧ, его перевели из колонии в Сегеже в другое исправительное учреждение «в целях обеспечения личной безопасности». В обращении правозащитника сообщалось, что родственники Дадина не имеют о нем никаких официальных сообщений уже месяц.



«Замдиректора ФСИН Валерий Максименко рассказал мне о том, что Ильдар Дадин прибыл в новую колонию еще седьмого января. С ним все хорошо. Чувствует себя отлично. По приезде его осмотрели врачи-специалисты», - рассказала РИА Новости в воскресенье, 8 января, замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.



По ее словам, Дадину дали написать письмо родным, но поскольку оно будет идти несколько дней, то ему еще разрешили позвонить одному из родственников, чтобы сообщить о своем месте пребывания.

Справка: В начале ноября Дадин пожаловался на избиения в ИК-7. Информацию о пытках в сегежской колонии взялось проверять управление ФСИН по Республике Карелия. 1 декабря в управлении Следственного комитета России по региону заявили, что никаких нарушений прав осужденного оппозиционера выявлено не было. Дадин стал первым, кого привлекли к уголовной ответственности по статье 212.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушения порядка проведения публичного мероприятия. В декабре 2015 года он был приговорен к трем годам колонии общего режима.